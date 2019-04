Kreis Esslingen Obduktion abgeschlossen - Daran starb der Mann in Polizeigewahrsam in Nürtingen

Am Sonntagmorgen starb ein 54-Jährigen in einer Zelle des Nürtinger Polizeireviers. Am Mittwoch wurde die Leiche des Mannes obduziert. Nun gibt es Klarheit über die Todesursache.