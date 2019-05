Was ist das nur los in der achten Staffel "Game of Thrones"? Nach der epischsten Schlacht der Seriengeschichte, in der Tote, ein Nachtkönig und Drachen gekämpft haben, gab es in der letzten Folge der beliebten Serie von HBO dann die verstörendste Schlacht der Seriengeschichte. Die vergangene Folge GoT ließ uns mit einer Erinnerung an Blut, Gemetzel und ganz vielen offene Fragen zurück.