Das Laufevent findet jedes Jahr im Spätsommer in Bordeaux statt. In diesem Jahr fällt das Datum auf den 7. September 2019. Bleibt also noch genug Zeit, um für den speziellen Marathon zu trainieren. Egal, ob ihr euren Fokus dabei auf das Lauf- oder das Trinktraining legt!

Achja und ein Kostümwettbewerb ist das Ganze auch noch.

Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. Das Thema in diesem Jahr ist: Superheld/innen.

Also rein ins Superheldenkostüm und los laufen!

Trinksport-Alternative in Stuttgart

Wer keine Lust auf die lange Anfahrt hat, Wein trinken und Sport aber trotzdem verbinden will, für den ist vielleicht der BouleJour in Stuttgart etwas. Am Samstag, den 21. September 2019, findet auf dem Erwin-Schoettle-Platz in Stuttgart das sportliche Betrinken statt. Zwei Teams treten gegeneinander an und versuchen ihre Kugeln so nah wie möglich an die kleine, weisse Kugel zu werfen. Das klingt doch viel entspannter, als 42 Kilometer laufen und ist auch noch bei uns ums Eck!