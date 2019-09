Für Anfänger soll es ab Season 11 auch Bots zur Unterstützung geben - zumindest in den nicht-kompetitiven Spielmodi. Bisher hatte sich Epic Games noch nicht an das Matchmaking gewagt. Die Änderung erklärt man im Blogeintrag bei Epic Games so: "Im Verlauf der letzten zwei Jahre ist die Kluft zwischen den Fähigkeitsniveaus der Spieler jedoch erheblich gewachsen." So kann es also schon einmal passieren, dass man es als Einsteiger mit haushoch überlegenen Gegnern zu tun hat, was schnell sehr frustrierend sein kann.