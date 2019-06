Rems-Murr-Kreis Mann in Waiblingen in Klo eingesperrt – Polizei scheitert bei Befreiung

Ein 23-Jähriger wurde am Montag in Waiblingen in einer öffentlichen Toilette eingesperrt. Nachdem die Polizei den Mann nicht befreien kann, muss die Feuerwehr anrücken.