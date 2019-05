Perkins Park

Herzlichen Glückwunsch an alle Abiturienten die ihre Prüfungen hinter sich haben! Ihr dürft es am Wochenende besonders krachen lassen. Dafür kommt zum Beispiel die Oberstufen-Party im Perkins Park in Frage. DJ Rell und DJ James & Peters heizen euch mit Musik aus allen Genres ein.

Los geht es schon ab 19 Uhr, der Einlass ist schon ab 16 Jahren und kostet 7 Euro.

LKA Longhorn

Alle, die eher auf Oldies stehen, kommen Freitagabend im LKA Longhorn auf ihre Kosten. Dort steigt die große 80er Party mit DJ Oliver Klein. Der Eintritt kostet 6 Euro. Ab 22 Uhr könnt ihr losdancen

Pure

Wie jeder zweite Freitag im Monat heißt es im Pure in der Friedrichstraße wieder "Me and my Crew". Mit dem Besten aus HipHop, R&B und Urban Beats feiert ihr die ganze Nacht die Freundschaft. Von 21 bis 23 Uhr gibt es Getränke-Specials in der Happy Hour.

via GIPHY

Samstag:

Das Lehmann

Fans der heißen elektronischen Musik treibt es am Samstag ins Lehmann am Berliner Platz. Denn ein echtes Mega-Duo in Sachen Techno ist wieder einmal zu Gast - Pan Pot! Um 0 Uhr startet die Sause und geht bis Sonntagmorgen um 10. Tickets gibt's für 15 Euro.

Universum

Im Universum steigt wie jeden Samstag die Backstage Club Party. Auf zwei Floors bekommt ihr musikalisch alles um die Ohren, was das Herz begehrt. Bis 0 Uhr kostet der Eintritt nur 3 Euro, danach 5 Euro. Also: Wer früher kommt, kann länger feiern.

Mono Bar

Am Österreichischen Platz steigt am Samstag die "Popcorn Party" in der Mono Bar. "In dieser Nacht huldigen wir den Posterboys von einst, mit denen wir unsere Teenie-Zimmer voll tapeziert haben und stundenlang nur dieses eine Lied von unseren Lieblingsstars hörten", heißt es auf der Homepage.

Deshalb kommen ab 22 Uhr auch hauptsächlich Songs aus den 90ern und 2000ern aus den Boxen.

Egal, wo es euch hintreibt - habt Spaß, lasst es krachen, aber treibt es nicht zu bunt!