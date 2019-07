Für Freitag und Samstag haben wir zudem wieder jeweils drei Tipps, in welchen Clubs geile Events stattfinden.

Freitag

Climax

Die noch recht junge Partyreihe "Flickering Lights" bringt diesmal ein hochkarätiges Line-Up mit ins Climax. Mit Smash TV kommt ein in der deutschen Tech-House-Szene bekannter und beliebter DJ nach Stuttgart. Unterstützt wird er von Ackermann. Ab 23 Uhr geht's los.

Mono

Eine kleine Zietreise könnt ihr am Freitagabend in der Mono Bar erleben. Dort heißt das Motto "Back to the Youth". Das beste aus den jahren 2000 bis 2010 wird dort ab 22 Uhr aus den Lautsprechern dröhnen.

Freund & Kupferstecher

Das Team vom Freund & Kupferstecher wird euch sowohl am Freitag als auch am Samstag mit einer fetten Afterparty den Ausklang des Marienplatzfestes versüßen. Am Freitag legt die Stuttgarter Ottencrew ab 23 Uhr feinen Electro-Sound auf.

Samstag

Perkins Park

Die DJs Namaste & Val sowie Giorg heizen euch am Samstagabend auf dem Killesberg mit Hip-Hop, RnB und Urban Classics ein. Für 12 Euro könnt ihr schon ab 21 Uhr feiern.

Freund & Kupferstecher

Genau wie am Freitag steigt auch einen Tag später die Marienplatzfest-Aftershow am Berliner Platz im Freund & Kupferstecher. Diesmal stehen die Jungs vom Delinquent Network an den Turntables.

Schräglage

Wer Bock auf Hip-Hop hat, geht am Samstag in der Schräglage steil. Bei der 0711 Club Party mit Pro Zeiko und DJ Crypt gibt es fette Beats auf die Ohren. Die Türen in der Hirschstraße öffnen um 23 Uhr.

Egal, was ihr am Wochenende treibt, wo ihr feiern oder einfach nur chillen geht: Habt Spaß und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.