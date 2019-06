: Fast eine Million Dollar wert! Fischer ziehen Riesen-Ladung Koks aus Meer

Der Grund für die aufgedrehten Fische war schnell klar, denn in den Netzen befanden sich auf einmal 50 Kilogramm Kokain.

Die Fischer alarmierten so schnell wie möglich die Küstenwache, die den Fund später auf einen Wert von knapp einer Million Dollar, also circa 900.000 Euro schätzte.

Ein Sprecher der Wache erklärte dem Sender, dass Drogenfunde auf hoher See zwar nicht so selten sind, wie man denkt, doch meistens taucht Koks oder ähnliches eher in der Südsee und der Karibik auf.

Diesen Tag wird zumindest das Fischer-Duo so schnell nicht vergessen.