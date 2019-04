Dazu schrieb sie: "Ich bin so glücklich, die neue Asos Modest-Kollektion in meinem Hijab zu präsentieren." Bei ihren Followern kommt die neue Linie gut an und Asha bekommt viel Lob. Ein User schreibt: "Yaaaas! Diese Outfits sind klasse", andere gratulieren begeistert.

Entworfen wurde die Kollektion von der Modefotografin Lisa Vogls und dem Designer Alaa Ammuss, die Probleme damit hatten, entsprechende Mode zu einem günstigen Preis zu finden. Ein paar Monate später entstand dann die Partnerschaft mit dem Unternehmen Asos.

Modest Fashion ist in den vergangenen Monaten zu einem riesigen Markt geworden.

Nicht nur aus religiösen, sondern mittlerweile auch aus ästhetischen Gründen kleiden sich viele junge Frauen inzwischen im Verhüllungs-Style. Neben Asos haben auch schon andere große Marken wie Nike bereits Hijab-Kollektionen angekündigt.