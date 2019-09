Von Oktober bis November 2019 finden die Online-Qualifikationsspiele in den einzelnen Regionen statt. Ihr messt euch in diesem Fall also mit Gamern aus ganz Europa, in den Online-Playoffs wird dann bestimmt, wer in die Regiofinals kommt. Das sind Events, die in den ESL-Studios in Los Angeles, Paris und Sidney ausgetragen werden. Und hier winkt auch schon die erste Kohle, denn die Sieger bekommen ein Preisgeld von 20.000 Dollar.

Das große Finale findet in den USA statt

Das große Finale wird am 22. Februar 2020 in Los Angeles stattfinden, wo acht Finalisten um den Titel des allerersten Global Champions spielen. Der Sieger bekommt dann 100.000 Dollar als Preisegeld.

Hier könnt ihr euch für das Turnier anmelden.