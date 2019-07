In dem Escape Room werdet ihr entführt

In dem Spiel mit Namen "Abducted" müsst ihr einem mörderischen Entführer entkommen. Um das möglichst real zu schaffen, werden ihr tatsächlich vorher entführt und mit einem Sack über dem Kopf, gefesselt an eine Wand gestellt. Hier sind eindeutig harte Nerven gefragt, denn der mörderische Entführer hat seinen Opfern eine kleine Chance gelassen, um zu entkommen. Was alles nach dem Horrorfilm SAW klingt, ist in etwa auch ganz genau so gruselig.

Aus diesem Grund ist der Raum auch erst ab 18 Jahren und auch schon Ärger mit den Behörden gab es schon für die Macher. Wie Unliad berichtet, sollte der Raum sogar geschlossen werden, da er Angstattacken auslösen könnte. Leute, die schon in dem Raum waren sind allerdings begeistert, auch wenn bei der Prüfung angeblich viel geschrien wird. Übrigens ist "Abducted" zwar der gruseligste Raum der Macher, aber auch die anderen Prüfungen klingen mehr als heftig.