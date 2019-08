Wie der Name schon sagt, läuft das Spielen und Streamen in diesem Fall vollständig über die Cloud, also alles online. Um Cloud Gaming zu nutzen, braucht ihr dementsprechend nur euer Endgerät wie euer Smartphone, euer Tablet oder euren Computer. Konsolen, auf welchen ihr Spiele zunächst herunterladen und installieren müsst, werden überflüssig. Alle technischen Voraussetzungen stehen bereits online zur Verfügung.

Neben Google haben auch andere große Firmen bereits Neuheiten angekündigt. Microsoft wird in den kommenden Monaten den Streaming-Dienst "xCloud" auf den Markt bringen und auch der Gaming-Riese Electronic Arts plant etwas ähnliches.

Mit Cloud Gaming könnt ihr eure Lieblingsspiele in Zukunft aller Voraussicht nach jederzeit und überall spielen, sobald ihr eine ausreichende Internetverbindung besitzt. Und genau da könnte noch der Haken sein, denn Deutschland hinkt mit dem Ausbau der neuen 5G-Mobilfunktechnik bisher noch hinterher. Diese könnte dem Ganzen noch einmal einen wichtigen Schub geben.