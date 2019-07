Von der Plattform Gofundme wurde er sogar zum "Hero of the month" ausgezeichnet. Auf die Idee kam er selbst, als er einen Hund adoptierte, der von Freiwilligen via Flugzeug zu ihm transportiert wurde. So entschied er sich, auch zwischen Tieren und möglichen Besitzern zu vermitteln und fährt teilweise 800 Kilometer, um die Vierbeiner in ihrem neuen Zuhause abzusetzen. Dabei trägt er immer seinen Superheldenanzug und hält auf seinem Blog die Geschichten zu den Tieren fest.