Eine weitere Studie der besagt nun, dass Gin sogar beim Abnehmen helfen soll.

Demnach regt der Drink den Stoffwechsel an, wodurch mehr Kalorien in kürzerer Zeit verbrannt werden können. Die Forschungen der Universität Sigulda in Lettland untersuchte das Phänomen mithilfe von Mäusen. Eine Gruppe Mäuse drank nur Wasser, die andere Gruppe bekam Gin.

Die Ergebnisse waren erstaunlich.

Während bei den "Wasser-Mäusen" keine Unterschiede festgestellt wurden, hatte sich die Stoffwechselrate der "Gin-Mäuse" signifikant erhöht - bei einzelnen Mäusen um bis zu 17%.

Dies soll am sogenannten "Afterburn-Effekt" liegen. Der Alkoholabbau in der Leber regt demnach den Stoffwechsel an. Die Autorin der Studie, Thisa Lye, spricht davon, dass Gin tatsächlich einen "Abspeck-Effekt" haben könnte, betont aber, dass das ganze erst verifiziert werden kann, wenn weitere Tests am Menschen durchgeführt worden sind.

In diesem Sinne dürft ihr euch aber schon einmal auf laue Sommerabende mit dem ein oder anderen Glas Gin-Tonic freuen.

Im Video findet ihr noch weitere gesunde Aspekte des alkoholischen Trend-Getränks.