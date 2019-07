Die Bar in der Eberhardstraße macht vor allem wegen ihrem Ambiente etwas her. Wenn sich zwei Singles gefunden haben, können sie sich in die gemütlichen Sofa-Ecken zurückziehen. Im golden strahlenden Dilayla geht es aber nicht nur gemütlich zu, sondern man kann auch auf ausgelassenen Partys Annäherungsversuche starten.

Sky Beach

Heißes Karibik-Feeling hat noch keinem Flirt geschadet. Genau das bekommt ihr auf dem Sky Beach über den Dächern der Innenstadt. Mit dem Cocktail in der Hand findet ihr im warmen Sand bestimmt den einen oder anderen willigen Gast, der zu euch passt.

Waranga

Hier am kleinen Schlossplatz trifft sich zwar eher die Schickimicki-Gesellschaft, die ist aber nicht weniger am flirten. Unter den Flirt Hot-Spots der App "spotted" landete das Waranga 2017 auf Platz 5 der Stuttgarter Clubs und Bars.

LIS Café & Bar

Südeuropäischer, genauer gesagt portugiesischer Flair herrscht im LIS. Das Café in der Calwer Straße gilt als Geheimtipp für alle Singles. Am Wochenende lassen die Latino-DJs die Herzen schneller schlagen. Da geht sicher nicht jeder wieder alleine heim.

Cavos

Dass die Griechen guten Ouzo besitzen und gut feiern können, ist kein Geheimnis. Der Partygrieche Cavos am Hauptbahnhof ist also eine sichere Adresse, um neue Bekanntschaften zu schließen. Hier geht immer etwas und ihr seid auch direkt an der S- und U-Bahn um eure Liebste oder euren Liebsten mit nach Hause zu nehmen.

Suessholz

Tagsüber genießt du hier Wohlfühlatmosphäre inmitten wechselnder Kunstausstellungen regionaler Designer bzw. Künstler, abends kommt Leben in die Bude. Die perfekte Mischung, um heiße Funken sprühen zu lassen und die Flirt-Trommel anzuwerfen.