Ähnlich wie bei einer Dating App, könnt ihr dann angeben, wo ihr wohnt und was ihr sucht und Coella hilft euch dabei, euer Gegenstück zu finden. Wie das praktisch funktionieren wird, behalten Vanessa und Julia allerdings noch für sich: "Über Instagram teilen wir ganz viel mit unserer Community und lassen gemeinsam abstimmen – solange wir es dort nicht veröffentlicht haben, bleibt es vorerst unser kleines Geheimnis."

Aber wie sind die beiden eigentlich auf die Idee gekommen?

"Ich bin auf die Idee der Freundinnen-App gekommen, weil es auf meiner Instagramseite einfach so viele Mädels gab, die mit niemandem über ihre Probleme in der Liebe reden konnten", erklärt Vanessa. Julia hat auf ihrer Seite eine ähnliche Erfahrung gemacht, als sie einen Freundinnen-finden-Post veröffentlicht hatte. "Diesen Post hatte sie ursprünglich für eine Freundin gemacht, die frisch umgezogen ist. Ich habe Julia dann sofort geschrieben, als ich ihren Post gesehen habe und nach einem Treffen war klar: Wir machen das jetzt einfach zusammen. Wir haben unsere Ideen verschmelzen lassen und jetzt eine App, die allen Mädels hilft."

Coella setzt sich aus complures (ziemlich viele) und puella (Mädchen) zusammen

Bei der Entwicklung der App setzen die beiden auf die Teilhabe der Community und lassen bei Instagram ihre Follower abstimmen. Egal ob es um das Design der App oder die künftigen Suchkriterien geht, die Community darf mitreden, abstimmen und ihre Wünsche äußern. Dabei ist den Mädels auch wichtig, dass die App anders ist als das, was es bisher gibt. Coella ist keine Dating-App, bei der ihr auch nach Freundinnen suchen könnt. Außerdem muss auch nicht sofort die BFF gefunden werden. "Coella soll in erster Linie eine App sein, mit der du Freundinnen finden kannst, die in dein Leben passen. Egal ob für einen gelegentlichen Kaffee nach Feierabend, zum Partymachen am Wochenende, oder für eine gemeinsame Reise in ferne Länder."

Wenn ihr die beiden bei ihrer Idee unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Startnext vorbei.