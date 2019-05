Cleverer Werbestunt: Detective Pikachu komplett auf YouTube "geleakt"

Stuttgart Diebe brechen in Elektrogeschäfte in Cannstatt ein - Zeugen gesucht

Bereits in zwei Nächten haben bislang unbekannte Täter in Bad-Cannstatt ihr Unwesen getrieben. Sie sind in der Nacht zum Dienstag und zum Mittwoch in Elektrowarenläden eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.