Im Oktober geht es gleich weiter, mit beliebten Spielserien und coolen Neuheiten aus vielen verschiedenen Genres. Wir stellen euch sieben Games vor, auf die ihr euch besonders freuen könnt.

Luigi's Mansion 3

Der Zwillingsbruder von Super Mario bekommt sein nächstes eigenes Spiel. Der Schnauzbartträger wandert dabei durch viele unerforschte Etagen eines Spukhotels, die jeweils unterschiedlich designt sind.

So unterschiedlich die Ebenen sind, so unterschiedlich sind auch die Herausforderungen für Geisterjäger Luigi. Eine neue Attraktion ist der Polterpark, in dem man im Party-Modus in Teams gegeneinander antreten kann. Klingt spaßig. Die Mansion öffnet ihre Tore pünktlich zu Halloween, also am 31. Oktober.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Zum dritten Mal erschein ein Ableger der Spielereihe, der als Mehrspieler-Game gezockt wird. Wie immer treten Zombies gegen Gartenpflanzen im Kampf um den Vorgarten an. Gerade mit mehreren Freunden verspricht dieses Spiel einen hohen Spaßfaktor. "Plants vs. Zombies" erscheint am 18. Oktober.

WWE 2K20

Das nächste Highlight für alle Sport-Fans. Das fröhliche Wrestlen geht wieder los. Ab dem 22. Oktober könnt ihr euch im virtuellen Ring wieder ordentlich Duellieren. Neben den männlichen Stars kann dieses Mal auch mit Frauen gekämpft werden.

The Outer Worlds

AM 25. Oktober erscheint ein neues Spiel der Macher von "Fallout New Vegas". Die bisherigen Bilder von "The Outer Worlds" sehen spektakulär aus und machen Lust auf mehr. Inhaltlich erinnert das Action-Rollenspiel an Science-Fiction-Streifen aus den 50ern.

Call of Duty: Modern Warfare

Wie jedes Jahr bekommt ihr im Oktober neuen CoD-Stoff. Diesmal jagt ihr Terroristen und geklaute Chemiewaffen. Dies ist sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler und für die PS4 auch in einem Survival-Modus möglich. Loslegen könnt ihr am 25. Oktober.

Overwatch

Das Spiel an sich ist natürlich nicht neu, sondern hat auf mehreren Konsolen (PS4, Xbox, PC) längst eSports-Wettkampfstatus erreicht. Ab 15. Oktober will das Spiel von Blizzard Entertainment auch die Nintendo Switch erobern.

Little Town Hero

Dieses spaßige Rollenspiel ist vor allem für diejenigen etwas, die auch gefallen an Pokémon oder Yu-Gi-Oh! finden. Das System ist dementsprechen klar: Viele teils niedliche, teils furchteinflössende Monster, die in Rundenkämpfen in Anime-Grafik gegeneinander antreten.