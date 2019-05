: Bisschen Kohle übrig? Ihr könnt jetzt ein Gefängnis kaufen

Kreis Böblingen Waldenbuch: 25-Jähriger randaliert im Bus und hantiert mit Messer

Ein betrunkener 25-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Linienbus zunächst einem 16-Jährigen eine Tasche ins Gesicht geschlagen, anschließend hantierte er mit einem Taschenmesser herum. Dann geriet er mit einem 27-Jährigen in eine handfeste Auseinandersetzung.