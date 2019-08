Wie die "Sun" berichtet, sollen sich die Mitarbeiter an den soganennten "self love days" voll und ganz um sich selbst kümmern und so viele Orgasmen wie möglich haben.

"Sexuell erfüllt und befriedigt zu sein ist etwas, das wir als grundlegendes Menschenrecht empfinden und es ist komplett kostenlos", wird das Unternehmen zitiert. LELO erhoffe sich dadurch optimale Produktivität und Zufriedenheit seiner Mitarbeiter.