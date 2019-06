Beide Editionen haben einen 4.0Liter V8Biturbo-Antrieb und ordentliche 800 PS unter der Haube und schaffen es in 4,1 Sekunden auf 100 km/h. Eine "1 of 10" Plakette am Handgriff der Beifahrerseite in beiden Autos sorgt stets dafür, dass man nicht vergisst, in was für einem edlen Fahrzeug man sitzt.

Brabus 800 "Black Ops"

Passend zum Namen wurde die Karosserie in glänzendem Schwarz lackiert. Rote Elemente im Interieur und an Karosserie und Rädern bilden optische Highlights.

Der Verkaufspreis liegt bei 327.316 Euro.

Brabus 800 "Shadow"Den 800 "Shadow" wird es 28 Mal geben, die Karosserie ist gräulich gestaltet. Einzelne Komponenten wie die Kotflügelverbreiterungen und die Schürzen an Front und Heck sind als Kontrast in glänzendem Schwarz gehalten.

Der Verkaufspreis liegt bei 389.869 Euro.