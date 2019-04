: Aston Martin zeigt erste Fotos von DBS 59 Special Edition

Um dieses Jubiläum zu feiern, legt Aston Martin ein Sondermodell des DBS Superleggera auf: den DBS 59. In Anlehnung an das Siegerfahrzeug von Le Mans bekommt das Auto die Farbe Aston Martin Racing Green. Auch das Innenleben mit Ledersitzen und goldenen Akzenten soll an die alten Zeiten erinnern. Unter der Haube hat das Auto ordentliche 725 PS, mit denen man es auf 340 km/h schafft.