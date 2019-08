Als Tierquälerei eingestuft: YouTube löscht tausende Videos von Roboterkämpfen

Auch der Tüftler Jamison Go, der an der Sendung BattleBots teilgenommen hat, ist betroffen und hat sich an seine Community gewandt. Dahinter steckt ein Fehler im Algorithmus der Videoplattform, die die Clips als Hahnenkampf und Tierquälerei identifiziert. Er rief seine Follower dazu auf, YouTube auf den Umstand aufmerksam zu machen.