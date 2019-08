Bei solch beliebten Filmen lässt ein Remake oder eine Broadway-Produktion eigentlich nicht lange auf sich warten. Alien hat es bislang allerdings noch nicht auf die Theaterbühnen geschafft, auch wenn viele Leute, darunter auch Promis, immer wieder danach gefragt haben. Eine High School in North Bergen in New Jersey hat sich allerdings an den Stoff gewagt und für zwei Tage im März "Alien: The Play" auf die Bühne ihrer Schule gebracht.