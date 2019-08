Das Konzept ist einigermaßen simpel: Auf jede Zigarette soll 20 Prozent Pfand kommen, Raucher können die Stummel in Taschenaschenbechern sammeln und an den Verkaufsstellen wieder abgeben. "Aufklärungskampagnen und mehr Mülleimer können die Umweltbelastung durch Kippen allenfalls etwas vermindern, ein Pfand aber kann sie nahezu beseitigen", heißt es in der Petition. Außerdem könnten Schachteln und Filter dann recycelt werden.

Ist die Petition erfolgreich, soll sie and Bundesumweltministerin Svenja Schule und den Deutschen Zigarettenverband übergeben werden.