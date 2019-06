: 5 Gründe, warum es geil ist an einem Brückentag zu arbeiten

Es gibt fünf echt überzeugende Gründe, warum es ziemlich geil ist, an einem Brückentag, und auch noch speziell an einem Freitag, zu arbeiten.

Eat this:

1. Das wohl wichtigste Argument, das für Arbeiten am Brückentag spricht: Man hat seine Ruhe! Das ist nicht nur für diejenigen von Vorteil, die Menschen verachten, sondern auch für diejenigen, die Dinge abarbeiten müssen oder auch einfach mal gepflegt auf der Arbeit chillen wollen! Ja, richtig gelesen. Am Brückentag will keiner etwas von euch und das gibt euch den nötigen Freiraum, um Dinge zu tun, die ihr schon immer mal auf der Arbeit machen wolltet.

2. Das bringt uns auch schon zu Punkt Nummer zwei. Ihr könnt allerlei Schabernack im Büro treiben, denn zu 99,9 Prozent seid ihr allein oder euer Chef ist nicht da. Chefs sind nämlich meistens diejenigen, die an einem Brückentag frei nehmen. Geilo! Damit habt ihr die Chance, ausgiebigst mit eurer Kollegin Kaffee trinken zu gehen, euren Urlaub in der Arbeitszeit zu planen oder euch auch einfach nur stundenlang auf eurem Bürostuhl zu drehen. Egal, was euch vorschwebt, tut es und genießt!

3. Argument Numero drei ist ein echt entscheidendes in Stuttgart: Die Straßen sind leer. Niemand arbeitet, bedeutet eben auch, keine Menschenseele sitzt im Auto und fährt zur Arbeit! Und auch in der Bahn hat man den Platz, den man sonst vermisst.

4. Keine Sau ruft euch an! Ja, das ist tatsächlich eine kleine Wiederholung des ersten Arguments, aber es ist auch ein echt starkes! Wer eh schon keine Lust hat, am Telefon ständig Rede und Antwort stehen zu müssen, der freut sich über die Ruhe am Telefon.

5. Chillt doch mal! An diesem Tag läuft alles in Slow-Motion ab. Der Gang zur Toilette geht langsamer, die Essensauswahl in der Kantine verläuft in Zeitlupe und auch sonst gilt an dem Tag: Digger, chill doch mal! In der Ruhe liegt die Kraft! Keine Hektik und nur net huadla!

Diese Argumente haben euch nun sicherlich davon überzeugt, dass es gar nicht so schlimm ist, an einem Brückentag zu arbeiten (speziell auch noch an einem Freitag, denn das Wochenende ist euch eh zur Erholung gewiss!). Und hey - ich muss ja auch arbeiten! Ihr seid also nicht alleine.

Oh und da fällt mir noch ein: Das ganze gilt aber nur für Büromitarbeiter. Falls ihr im Einzelhandel arbeitet, rennen euch die lieben Kollegen aus dem Büro vermutlich gerade die Läden ein. Mein herzliches Beileid!