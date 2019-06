Schauspieler Bill Mosley hatte in einem Interview vorab bereits verraten, dass der Film seinen Vorgängern in Sachen Brutalität in nichts nachstehen wird. Entsprechend hat der Film in den USA bereits ein entsprechendes R-Rating bekommen, wie es hierzulande mit der FSK aussieht ist noch unklar. Die Indizierung von "Haus der 1000 Leichen" wurde erst letztes Jahr aufgehoben, "The Devils Rejects" erhielt eine Freigabe ab 18 Jahren.

In den USA soll der Streifen, der bereits seit einer Weile abgedreht ist, im Oktober in die Kinos kommen. Wir haben ja ein bisschen Hoffnung, dass der Film es im September auf das Fantasy Filmfest in Stuttgart schafft.

Hier seht ihr den Trailer: