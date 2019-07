1. Der HSV steigt nicht auf

Das Offensichtlichste zuerst. Schon in der vergangenen Saison galten die Norddeutschen als heißer Meisterkandidat. Gereicht hat es am Ende nicht. Noch bitterer: 20 ihrer 56 Punkte haben sie gegen die Auf- und Absteiger geholt. Die Lieblingsgegner sind also nicht mehr in der Liga und der ehemalige VfB-Aufstiegstrainer Hannes Wolf sitzt nicht mehr auf der Bank.

Klare Sache, der ehemalige Bundesliga-Dino geht den nächsten Schritt in Richtung Zweitliga-Dino.

2. Ein ehemaliger Meister wird Meister

Berücksichtigt man alle Spielzeiten nach dem zweiten Weltkrieg spielen in dieser Saison fünf ehemalige Deutsche Meister im Fußball-Unterhaus: Der VfB, Nürnberg, Hamburg, Hannover und Dresden (DDR-Meister). Vor allem bei den vier erstgenannten stehen die Chancen nicht schlecht, dass einer am Ende ganz oben stehen wird. Außer man achtet auf Prognose 1, dann fällt ein Name schon wieder raus.

3. Simon Terodde wird erfolgreichster Torschütze der zweiten Liga

"Hä, Terodde ist doch mit Köln aufgestiegen?", werdet ihr euch jetzt denken und ihr habt Recht. Aber nein, wir sind nicht betrunken sondern analysieren nur die Vergangenheit. In der Bundesliga hat Terodde noch nie die Sterne vom Himmel gepflückt. In der zweiten Liga fühlt er sich aber mindestens so wohl wie wir uns mit unserer Lieblingsserie auf dem Sofa. Das werden auch die Kölner schnell merken und nicht mehr auf den 31-Jährigen setzen.

Sein Ex-Klub aus Bochum wird in der Winterpause zuschnappen, um doch noch einen Angriff auf die Aufstiegsplätze zu wagen. Terodde fehlen nur noch drei Tore bis zu Platz 1 in der ewigen Torschützenliste der zweiten Liga. Die schießt er gleich in seinen ersten beiden Auftritten, was ihn noch mehr beflügelt. Weil VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez am letzten Spieltag bei einem vermeintlichen Treffer mal wieder im Abseits steht, schnappt sich Terodde mit 20 Toren aus 17 Spielen auch noch die Torjägerkanone - zum insgesamt vierten Mal. Rekord!

via GIPHY

4. KSC wird Tabellenführer

Die ersten beiden Spieltage werden gleich richtig turbulent. Stuttgart, Hannover, Nürnberg und Hamburg tun sich schwer, die ersten Trainerstühle wackeln, nur das kleine Städtchen Karlsruhe erlebt den schönsten Sommer seit langem. In Wiesbaden und zuhause gegen Dresden setzt es zwei lockere Siege und schwupps ist der KSC Tabellenführer und die VfB-Fans schlafen weinend in Takuma-Asano-Bettwäsche.

5. Tim Walter überlebt die Saison

Während sich der badische Rivale in der Sonne welzt, steht der VfB Mitte August schon mit dem Rücken zur Wand. Gegen Hannover, Heidenheim und St. Pauli gibt es nur müde drei Punkte und jeder rechnet wieder einmal mit einem Trainer-Rauswurf.

Doch Tim Walter hat Glück, denn für eine Entlassung in Stuttgart braucht man erfahrungsgemäß eine fette Klatsche gegen Augsburg. Der FCA spielt glücklicherweise aber eine Liga höher und Thomas Hitzlsperger ist ein besonnener Typ. Walter darf also bleiben, bekommt seine Truppe in den Griff und darf am Ende der Saison in der Relegation wieder gegen Union ran.

6. VfB verzweifelt an seinen Ex-Spielern

Ein Grund, wieso es der VfB am Ende nur auf Platz drei schafft, sind seine ehemaligen Angestellten. So gut wie jeder Ex-VfBler trifft im Duell mit den Stuttgartern. Gegen den HSV kassiert der VfB Gegentore durch Berkay Özcan und Gotoku Sakai, beim Duell mit dem KSC trifft Marvin Wanitzek, Marco Grüttner jubelt im Trikot von Jahn Regensburg und Julian Green für Greuther Fürth. In einem völlig verrückten Spiel in Hannover trifft dann auch noch Ron-Robert Zieler per Kopf in der Nachspielzeit gegen seinen Ex-Klub.

Da in der Rückrunde auch noch Simon Terodde nach Bochum kommt, schnürt dieser ebenfalls einen Doppelpack gegen den VfB. Zu einem Punkt gegen den VfL reicht es nur, weil sich Bochums Trainer Robin Dutt nicht auch noch selbst einwechselt.

7. Ascacibar wird der Karten-König

In der körperbetonten Spielweise der zweiten Liga geht Stuttgarts Sechser Santiago Ascaciber voll auf. Der Rekord von 15 gelben Karten in einer Saison fällt locker. Hatte sich der Argentinier in der Bundesliga mit jeweils zehn gelben Karten und einem Platzverweis in den vergangenen beiden Spielzeiten noch zurückgehalten, schafft er es jetzt auf 18 Gelbe und eine Gelb-Rote in 30 Spielen. Ohne seine Sperren, hätte er keine Spielminute verpasst.

via GIPHY

Was meint ihr? Welche dieser Thesen könnten tatsächlich eintreffen und habt ihr noch weitere Ideen? Schreibt uns gerne auf Facebook, Instagram oder per Mail an info@news711.de.