Walido und Denno72 wohnen beide in Reutlingen und machen schon eine ganze Weile Musik zusammen. In Sachen Rap schlagen die beiden gerne härtere Töne an und stehen eher auf Oldschool. "Wir sind eher im Gangsterrap unterwegs", erklärt uns Denno. "Das was im Radio läuft und was die anderen so machen, ist nicht so unser Ding."