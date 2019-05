Die Herkunft aus dem Ländle ist nicht das einzige, was der in Göppingen geborene Rapsta mit Shindy gemeinsam hat, sie haben beim selben Label angefangen und denselben Entdecker. Wenn das kein gutes Omen ist. "Shindy ist damals gegangen und Jaysus hat mich dann entdeckt", verrät uns Rapsta, der mit bürgerlichem Namen Mustafa heißt und inzwischen im Stuttgarter Westen lebt. 2012 war ohnehin ein gutes Jahr für den Rapper, damals veröffentlichte er seinen ersten Song. "Dann hatte ich plötzlich zwei Angebote auf dem Tisch. Eines von Sony und eines von Warner", erklärt Rapsta.

Vor seiner Musikkarriere studierte er Film und TV, das Studium hat er dann für die Musik aufgegeben. Dass er ein Auge für Bilder hat und was Videoproduktion angeht ein kleiner Nerd ist, hört man auch in seinen Texten. "Wenn man sich nicht mit der Materie auskennt, dann sind meine Songs einfach so cool, aber wenn man genauer hinhört, erkennt man die Hinweise und die Ebene dazwischen", erklärt Rapsta und verweist auf seinen neuen Song D.O.P. in dem sich zahlreiche Hinweise auf Kameras und Technik verstecken. Außerdem ist der "Director of Photography" der wichtigste Mann am Filmset."Ich mache quasi Musik für Feinschmeckerle" lacht der Musiker.

Mittlerweile jobbt der Musiker nur noch nebenbei "um die Zeit zu überbrücken, falls mal nix reinkommt". Klar, sein erstes Album war auch ein echter Achtungserfolg, stieg auf Platz 5 in den Hip-Hop-Charts ein und landete auf Platz 19 in den Trendcharts und auf Spotify hat Rapsta inzwischen 7 Millionen Klicks und will jetzt mit seinem neuen Album "D.I.P." zurückschlagen. Dass das nicht easy ist, weiß der Rapper. "Man muss sich das erarbeiten und ich will jetzt nachlegen."

Kool Savas und Sido sind prominente Supporter

Auf den großen Festivalbühnen ist Rapsta kein unbekannter, für echte Begeisterungsstürme hat bei ihm allerdings ein anderes Ereignis gesucht, denn auf Rap Genius II von Kool Savas ist auch Rapsta mit dem Song Olymp vertreten. "Ich durfte dann mit seiner Erlaubnis auf einen Beat von ihm und Sido rappen", verrät Rapsta stolz. "Ich meine, ich habe angefangen, weil ich Sido und Kool Savas gehört hab. Dass die beiden mir dann Türen öffnen ist schon krass!"

Stuttgarter durch und durch

Auch wenn er musikalisch nicht nur in Stuttgart bekannt ist, bleibt Mustafa seiner Heimat Stuttgart treu. "Ich hänge oft in der Schräglage oder im Hi Life ab", erklärt er. Und auch, dass er ein Gulity Pleasure hat, verrät er uns. "World of Manti. Manti sind für mich was Besonderes. Das machen türkische Mütter einmal im Monat und ich liebe das."

Eine Tour zum Album ist aktuell nicht geplant, denn dann möchte Rapsta für ein volles Haus sorgen. Völlig ausschließen will er es allerdings auch nicht, wenn das Album ein Erfolg wird. "Aber live muss man sich den Erfolg wieder neu erarbeiten und ich will, dass die Leute wissen wenn ich komm, dann wird das geil".