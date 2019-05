Auch wenn er erst 22 Jahre alt ist, ist PaddyBeatz aus Leutenbach bei Winnenden fast schon ein alter Hase, wenn es darum geht Beats zu bauen. "Das hat mich schon immer fasziniert", gibt er im Interview zu. Schon früh war er von den amerikanische Rappern fasziniert und hat schon früh versucht, ebenfalls Beats zu bauen. Professionell durchstarten konnte er dann mit 14.

"Mein Vater hat mir FL Studio und ein Keyboard zum Geburtstag geschenkt", erklärt der Musiker. Das Programm benutzen auch die großen Produzenten in den USA. Somit konnte der Nachwuchskünstler mit professionellem Equipment durchstarten. "Das Keyboardspielen habe ich mir dann selbst mit ganz vielen Musikvideos beigebracht", lacht Paddy.

Seine Vorbilder hat der Musiker im amerikanischen Hip-Hop. Das hört man auch in seinen Beats. "Da orientiere ich mich schon dran. Es dauert immer ein bisschen, bis das dann nach Deutschland kommt. Meine Musik ist bassig, simpel und hat den American Flavor." Dementsprechend ist es auch sein großes Ziel, irgendwann mal mit seinen Beats in Amerika durchzustarten. In Deutschland möchte er am liebsten mit seinem besten Kumpel KITO Erfolge feiern. "Mit ihm arbeite ich eng zusammen, wir machen gemeinsam bei mir Zuhause in einem kleinen Studio Musik."

Gemeinsam mit KITO ist auch ein Album geplant, aber auch mit anderen Künstlern aus Stuttgart, wie zum Beispiel dem Newcomer Ahoue und dem Stuttgarter YouTuber Inscope21 gab es schon eine Zusammenarbeit. "Meistens connecten wir uns via Instagram und tüfteln dann bei mir an der Musik rum." erklärt Paddy, der eifrig daran arbeitet, auch mit großen Rappern ins Gespräch zu kommen und schon mit dem ein oder anderen Big Player Kontakt hat. "Man darf die Hoffnung nie aufgeben", weiß der Musiker.