"Vadda Dikka" ist eines der fünf Mitglieder von 0711 HUZZLAZ. Im Interview gab uns der Deutsch-Grieche interessante und lustige Einblicke in die Machenschaften der Rap-Gang.

Fünf Kumpel aus der Schulzeit, die zusammen Rap-Musik machen

0711 HUZZLAZ, das sind fünf gute Kumpels im Alter von 25 bis 33 Jahren, die alle Bock auf geile Rapmusik haben. Die Jungs heißen Vadda Dikka, Capone, Tschäxxn, Picazzo7 und Lefti und machen seit Jahren in verschiedener Zusammensetzung Rapmusik.

Vor zwei Jahren investierten die Jungs in ein Studio, seither gilt "learning by doing". "Wir sind Schulfreunde von klein auf", so Vadda Dikka im Gespräch. Musik war schon immer wichtig für sie. "Mit 15 Jahren hab ich á la Kool Savas Texte selber geschrieben. Da meinten meine Jungs immer zu mir "Hör bitte auf damit!", lachte der Stuttgarter Rapper. Er ließ sich davon aber nicht beirren, schrieb weiter, probierte sich aus, lernte andere Leute kennen, entwickelte seine Rhymes weiter. "Ich hab immer gute Kritik gekriegt, deswegen hab ich mir gedacht, ich mach das einfach mal intensiver", verriet der Rapper aus Bad Cannstatt.

0711 HUZZLAZ auf der Bühne?

"Wir wurden auch schon gefragt, ob wir mal ein Konzert geben. Da haben wir uns echt weg geschmissen vor Lachen", so Vadda Dikka im Interview. Aber scheinbar kommt 0711 HUZZLAZ gut an bei Rap-Fans. Das motiviert die Jungs dazu, weiterzumachen, auch wenn die Produktion eines hochwertigen Hochglanz-Videos für YouTube mal eben 1000 Euro kostet. Es ist der Traum der Jungs, also muss das neben Familie mit Kindern irgendwie finanziell möglich sein.

Früherer Rap vs. aktueller Rap

"Früher haben wir viel Tupac, Kool Savas, Samy Deluxe gehört. Heute find ich Capi gut, aber Autotune find ich einfach ekelhaft", so der Deutsch-Grieche. "Wir sind eher so Rapper von der alten Schule."

"Das Coole ist, dass wir in unserer Gruppe einfach unterschiedliche Typen sind. Ich bin nicht so der Freund von Storytelling. Ich bin eher so der "Mitten in die Fresse"-Typ. Aber wir sind halt eine Mischung aus verschiedenen Typen und so bringt einer eben auch Storytelling-Elemente in einen Track ein. Wir sind eigentlich wie eine Firma: Jeder weiß, was gut ist und am Ende stimmen wir einfach ab", sagte Dominik und lachte. "Bei uns ist 70 Prozent auf die Fresse und 30 Prozent was Anderes!"

Neuer Track heißt "Oldschool"

Der neue Track der Rap-Gang wird nicht ganz so "auf die Fresse" sein, verrät uns Vadda Dikka. Er heißt "Oldschool" und von der Stimmung eher wie ein geiler Tag, an dem man mit seinen Jungs am See grillt.

"Musik ist alles für mich! Ich kann sonst nichts", so Vadda Dikka. "Doch, kochen!"

Musik ist für die Jungs einfach wichtig und ein Teil ihrer Gruppenidentität. Sie treffen sich in Echterdingen an Spielplätzen, hängen zusammen bei der Hall of Fame in Cannstatt rum und droppen ab und an ein paar Rhymes. "Unsere Musik ballert einfach mies", so beschreibt der Stuttgarter den Rap von 0711 HUZZLAZ in drei Worten. Die Jungs lieben und leben Stuttgart. Vadda Dikka zum Beispiel hat den Fernsehturm auf sein Schienbein tätowiert und im Nacken steht groß "0711".

Ein Blick in die Zukunft von 0711 HUZZLAZ

"Wir sind eigentlich nicht so die Fans von Hochglanz-Videos für YouTube, aber das wollen die Leute dort sehen. Also machen wir weiter und produzieren fleißig neue Videos", so Vadda Dikka. So wie das neuste Werk zu "Oldschool" von Capone feat. Tschäxxn, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Fans können sich vielleicht auch bald auf das erste 0711 HUZZLAZ Konzert freuen, denn das sei aktuell in Planung. Dann werden die Jungs aus Echterdingen, Bad Cannstatt und Feuerbach live "mies ballern".