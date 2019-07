Stuttgart - Sido, Fler, Bushido - große Rapper verbinden wir mit der Hauptstadt Berlin. Dass aber auch Kleinstadt-Rapper es zu etwas bringen können, zeigen Bausa, RIN und Nimo. Die Jungs haben in Bietigheim-Bissingen und Leonberg angefangen Musik zu machen und spielen jetzt ganz oben mit. Bausa hat zum Beispiel mit seinem Track "Was du Liebe nennst" Gold geholt, RIN hat 2017 für sein Album "EROS" eine 1-Live-Krone für „bestes Album“ bekommen und Nimo steht aktuell für Dreharbeiten für einen Film vor der Kamera. Aber auch diese Jungs haben mal klein angefangen. In gemieteten Studios zusammen mit ihren Kumpels hatten sie einen Traum.