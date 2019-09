Wir wollen euch regelmäßig aufstrebende Electro-, Techno- oder House-DJs aus der Region und ihre Projekte vorstellen. Zum dritten Mal haben wir uns nun mit einem Mitglied des Wet Tunnel Kollektivs im Café Klotz getroffen, diesmal mit DJane Ciao Lotte.

Mit 20 Jahren ist Charlotte, wie sie mit richtigem Namen heißt, das Küken des Kollektivs, das sie liebevoll als „einen Ort, an dem man noch intensiver wachsen kann“ bezeichnet.

Dank ihrer Liebe für Innenarchitektur studiert sie an der Hochschule für Technik, wo sie auch die Jungs kennengelernt hat, die sie vom Auflegen begeistern konnten und mit denen sie gemeinsam das Kollektiv gründete. „Ich habe als Kind ganz früher Klavier gespielt, das Auflegen hat mich immer interessiert, ausprobiert habe ich es aber erst, als mir der Mitbewohner meines jetzigen Freunds Fabi einiges gezeigt hat“, erzählt sie.

Daraufhin hat sich Ciao Lotte alles selbst beigebracht und durfte bereits nach einem halben Jahr an der Uni auflegen.

Angesprochen auf ihren Künstlernamen erklärt sie uns, dass dieser einmal nach dem Feiern entstand, als sie mit ihrem Freundeskreis noch zusammen daheim auflegte: „Da haben wir richtig harten Techno gespielt und es gab den ein oder anderen ‚Ciao-Moment‘, wenn dich die Musik voll packt. So sind wir dann auf den Namen Ciao Lotte gekommen.“

Ihre eigene Musik wandelt zwischen zwei Extremen – Techno mit soften Down-Beats und härterem Techno.

„Ich bin noch dabei meinen eigenen Stil zu finden“, sagt sie. Ihre Vorlieben hat die 20-Jährige trotzdem und die passen sehr gut zum entspannten und kreativen Eindruck, den man im Gespräch von ihr bekommt: „Meine Musik ist sehr melodisch und smooth, ich mache gerne Down-Beats, das ist noch nicht so bekannt und sehr speziell. Ich liebe es, wenn es verklingelt und verträumt ist und sich wie ein Zauberwald anhört.“

Laut der Studentin müsse ein perfekter Mix die Leute abholen und sie am besten schon beim Vorbeilaufen in den Bann ziehen. „Du musst es selber fühlen, damit du andere begeistern kannst und der Funke überspringt“, so Charlotte.

Auf spezielle musikalische Vorbilder möchte sie sich deshalb nicht festlegen. „Das wechselt immer wieder, weil ich versuche, mir viel zusammenzuwürfeln“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich finde eine eigene Handschrift gut und Sachen, die nicht so kommerziell, sondern etwas Besonderes sind.“

Auch wenn Ciao Lotte vor allem die einzigartige Atmosphäre von Festivals liebt, legt sie in Stuttgart nach wie vor gerne im Café Klotz auf.

Wenn es darum geht, selbst zu feiern, ist die Bar Romantica in der Innenstadt der erste Anlaufpunkt. „Da hat mich Techno damals zum ersten Mal so richtig gepackt“, verrät sie. Da im Sommer fast jedes Wochenende ein Gig ansteht, steht das Selberfeiern jedoch etwas hinten an. Durch ihr gestiegenes musikalisches Knowhow hat sich dabei sowieso einiges verändert. „Wenn man selbst auflegen kann, hört man die Musik ganz anders und weiß gute DJs viel mehr zu schätzen, weil die Ansprüche steigen. Das kann eine Party mal kaputt und mal richtig geil machen“, erklärt sie.

Ihr verrücktestes Erlebnis als DJane hat Ciao Lotte allerdings weder im Klotz, noch in der Romantica erlebt.

„Als ich einmal im Panopticum aufgelegt habe, kam auf einmal eine Frau auf mich zu, sagte, sie sei Künstlerin und fragte mich, ob sie ein Bild malen dürfe, während ich auflege, weil ihr der Vibe gerade so gut gefiel. Das fand ich richtig toll“, erzählt sie.

Darüber, wie es in Zukunft mit ihrer Musik weitergeht, hält die Studentin sich offen. „Ich liebe die Innenarchitektur und hänge deshalb sehr an meinem Studium“, betont sie. „Mein Ziel ist es, einfach Spaß an der Musik zu haben und die Professionalität nicht zu verlieren. Natürlich gibt es zum Glück auch noch Punkte, wo ich mich weiterentwickeln kann“, sagt sie.

Wir dürfen uns aller Voraussicht nach trotzdem sicher sein, dass wir von ihr in den kommenden Monaten und Jahren mindestens in Stuttgart noch hören werden. Wer die DJane einmal live auflegen sehen und den ein oder anderen „Ciao-Moment“ erleben möchte, checkt am besten die Termine des Wet Tunnel Kollektivs sowie des Café Klotz aus.